Gepensioneerde bankier zwaargewond na overval in Dendermonde

Bron: Belga 0 Google Maps De overval vond plaats in de Vondelparklaan in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. In Dendermonde is een gepensioneerde bankdirecteur gisteravond zwaargewond geraakt bij een brutale overval in zijn woning. Het slachtoffer ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen van het Dendermonde Sint-Blasiusziekenhuis, meldt de regionale zender TV Oost. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen en de politie geven geen commentaar op het onderzoek.

De feiten gebeurden iets voor 22 uur in de woning in de Vondelparklaan in deelgemeente Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. Een groep overvallers overmeesterde de bejaarde man en takelde hem zwaar toe. Het zou vermoedelijk om vijf verdachten gaan, meldt TV Oost. De daders zouden aan de haal gegaan zijn met een som cash geld.

Het slachtoffer, een 74-jarige man, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verblijft nog altijd op de afdeling intensieve zorgen. Een deel van de bende zou inmiddels opgepakt, zegt TV Oost. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen en de politie geven geen informatie over de zaak.