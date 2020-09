Georges-Louis Bouchez: “Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van” Redactie

20 september 2020

13u41

Bron: De Morgen, Humo, Belga 18 In een interview met Humo laat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn licht schijnen over de afgelopen maanden vol politieke impasse en de nakende regeringsvorming. “Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van”, klinkt het vol zelfvertrouwen.

Het vraagstuk in de Vivaldi-coalitie is wie de Wetstraat 16 mag betrekken en maandag door copreformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) naar voor wordt geschoven als formateur. MR-voorzitter George-Louis Bouchez geeft onomwonden het antwoord in Humo: “Sophie Wilmès.”

En als het toch iemand anders zou worden? “Dan zal men zéér overtuigende argumenten moeten hebben waarom het niet Sophie mag zijn. Ik doe geen dingen die ik niet begrijp en heb lak aan politieke tradities”, klinkt Bouchez zelfverzekerd.



Bovendien zullen, als het van de MR-voorzitter afhangt, noch hij noch zijn grote rivaal Paul Magnette (PS) deel uitmaken van die regering: “Wij moeten onze ministers laten werken, in het belang van het land. Maar de partijvoorzitters mogen niet in de regering gaan zitten, want dan wordt het oorlog, une guerre des chefs.”

“Vivaldi zal rechtser zijn dan paars-geel”

De MR-voorzitter erkent ook dat hij dacht dat de paarsgele coalitie met PS en N-VA veel rechtser zou zijn, maar “toen we die paars-gele nota lazen, vielen we van onze stoel. De N-VA had het hele sociaal-economisch programma van de PS aanvaard. Er stonden meerwaardebelastingen in, en in ruil zou België uitgekleed worden.” Hij verwijst naar de afkeer van de PS voor N-VA, zodat “het regeerakkoord heel links moest zijn”.

Vivaldi zal volgens Bouchez veel rechtser zijn: “de inhoud van een regeerakkoord wordt vooral bepaald door de partij die de grootste inspanning moet leveren om aan boord te stappen. En in deze coalitie moet ík van verder komen dan de groenen en de socialisten. Vergis u niet, ik heb mijn achterban óók moeten uitleggen waarom we niet met de N-VA, maar met de groenen gaan besturen. Het sociaal-economisch programma van de N-VA ligt ons veel beter.”

