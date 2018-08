Gentse zwembaden afficheren toelating om in boerkini te zwemmen

31 augustus 2018

14u12

Bron: Belga

In Gent zullen de stedelijke zwembaden vanaf morgen de toelating om in boerkini te zwemmen afficheren. Begin juli oordeelde de rechtbank van eerste aanleg dat de klacht van een moslima terecht was en dat de vrouw wel degelijk mag zwemmen in lichaamsbedekkende kledij. Het stadsbestuur grijpt in en past de kledingvoorschriften in vier zwembaden aan. De stad gaat wel in beroep tegen het vonnis om principiële redenen, al betekent dat niet dat de boerkini in de toekomst weer verboden zou kunnen worden.