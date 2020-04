Gentse vzw voor opvang slachtoffers van tienerpooiers maakt doorstart met nieuw bestuur Redactie

15 april 2020

11u11 0 De opvang die vzw Ne(s)t voor de slachtoffers van tienerpooiers organiseert, maakt een doorstart met een nieuw bestuur. Een meerderheid van de bestuurders zijn externen met bewezen expertise in de jeugdhulp. Een reeks strikte voorwaarden maken ook financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid mogelijk.

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in verschillende vormen van opvang en begeleiding voor slachtoffers van tienerpooiers en mensenhandel. Van uitbreiding in gesloten plaatsen, over extra capaciteit in gespecialiseerde voorzieningen, tot kleinschalige wooneenheden.

Er is ook ruimte vrijgemaakt voor kleinschalige innovatieve projecten, zoals vzw Ne(s)t uit het Gentse, die in een huiselijke sfeer opvang biedt aan enkele slachtoffers. Het project werd begin 2019 financieel projectmatig ondersteund door Opgroeien, wat betekent dat de financiering in principe voor 1 jaar liep en daarna verlengd kon worden.

Eigen aan innovatieve projecten is dat ze ongekende paden verkennen, met soms hobbelige opstartperiodes. Op aangeven van de stuurgroep werd de werking van vzw Ne(st) de voorbije maanden een aantal keren bijgestuurd. Toch bleven er een aantal bezorgdheden rond de pedagogische en praktische werking. De pedagogische en financiële werking van de vzw moeten beter, besliste het agentschap Opgroeien na een reeks evaluatierapporten van onder meer Zorginspectie. Een verbetertraject werd opgestart.

Het agentschap Opgroeien vond het belangrijk om dit innovatief aanbod te continueren, op voorwaarde dat het door een nieuwe vzw met een ander bestuur aangestuurd wordt. De nieuwe vzw moet er zijn tegen 30 april 2020.