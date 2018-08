Gentse vredesactivisten herdenken kernaanval op Hiroshima en Nagasaki IB

06 augustus 2018

00u15

Bron: Belga 0 In Gent hebben honderden vredesactivisten zondagavond de kernaanval op Hiroshima en Nagasaki herdacht. Ze lieten lampionnen te water voor de slachtoffers en riepen op tot een wereldwijd totaal verbod op kernwapens. De Japanse sopraan Anna Pardo en celliste Eline Duerinck brachten een ceremonie vanop een gondel.

Elk jaar worden in Gent de twee kernaanvallen, waarbij 73 jaar geleden naar schatting 130.000 mensen het leven lieten, herdacht. Vandaag zijn er nog steeds ongeveer 15.000 kernwapens in de wereld, waarvan een twintigtal in België. Vredesoverleg Gent, een vereniging die banden heeft met een twintigtal politieke, religieuze en syndicale vereniging, is toch optimistisch.

Nieuw VN-verdrag

"Het goede nieuws is dat één jaar geleden 122 landen de finale tekst van een nieuw verdrag van de Verenigde Naties hebben goedgekeurd", klinkt het. Daarin worden kernwapens ondubbelzinnig verboden. "Reeds 59 landen hebben het verdrag ondertekend en 13 landen hebben het geratificeerd. Eens 50 landen het verdrag geratificeerd hebben, treedt het in werking en dat zal niet zo lang meer duren."

Zaterdag vond ook in Bergen een herdenking plaats en op 8 augustus herdenkt ook Leuven de kernaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.