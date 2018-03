Gentse voyeur wiste vanochtend nog laatste beelden van forum

De voyeur die zowel in de Gentse sporthal als op diverse andere plekken toesloeg , heeft deze ochtend al zijn resterende beeldmateriaal verwijderd van het webforum waar hij zijn perverse beelden deelde. De man logde in om 7.36 uur, vier minuten later waren alle beelden verdwenen. Het gerecht geeft voorlopig geen commentaar over de stand van het onderzoek.