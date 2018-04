Gentse voyeur vrij onder voorwaarden Jürgen Eeckhout

18 april 2018

11u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mike D.B., de 41-jarige voyeur die vrouwen begluurd heeft in de kleedkamers van de sporthal van de HoGent, wordt vandaag vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket.

De politie had verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. De 41-jarige Mike D.B. uit Gent werd opgepakt en hij legde bekentenissen af. Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. De onderzoeksrechter in Gent liet hem op 13 maart aanhouden voor voyeurisme.

De man zat ondertussen al een maand in de cel. De raadkamer had eerder al beslist om hem onder voorwaarden vrij te laten. Zo mocht hij onder meer niet meer op internet, geen contact hebben met de slachtoffers en zich professioneel laten begeleiden, maar de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen ging in beroep tegen de beslissing.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste dat de man in de cel bleef, maar hij is nu vrijgelaten door de onderzoeksrechter in afwachting van zijn proces. Hij blijft nog altijd in verdenking gesteld van voyeurisme.