Gentse voyeur vrij onder voorwaarden: "Spijt van daden" Jurgen Eeckhout

16 maart 2018

12u54

Bron: Eigen berichtgeving 35 De Gentse raadkamer heeft zo pas beslist om M.D.B., de voyeur die in een sporthal van de HoGent douchende vrouwen gefilmd heeft, vrij te laten onder voorwaarden. Het parket kan nog in beroep.

Zo mag hij eerst en vooral geen contact hebben met de slachtoffers. Daarnaast mag hij niet op internet gaan, waardoor hij zijn job als informaticus niet meer kan uitvoeren. Hij moet zich ook psychologisch laten begeleiden.

"Hij heeft spijt van zijn daden en walgt van zichzelf", zegt zijn advocaat Sofie Vermeir. "Hij zal zich dan ook laten helpen." Het parket zit momenteel samen en overlegt of het in beroep gaat of niet.