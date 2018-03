Gentse voyeur blijft toch in cel, parket in beroep tegen vrijlating

Jurgen Eeckhout

16 maart 2018

12u54

Bron: Eigen berichtgeving

35

De 41-jarige jeugdtrainer uit Gent die vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent en beelden op een voyeuristisch forum plaatste, blijft in de cel. Van de raadkamer in Gent mocht de man vrijkomen onder voorwaarden, maar het parket gaat in beroep tegen de beslissing.