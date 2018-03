Gentse voyeur blijft in de cel Jürgen Eeckhout

29 maart 2018

16u50

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 De Gentse voyeur Mike D.B. (41) blijft in de cel. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling zopas beslist. Pas binnen twee weken komt hij opnieuw voor de raadkamer, die dan zal moeten beslissen over zijn aanhouding.

De man, die in de sporthal van de Hogent, op zijn werk en in een kruidenierswinkel 17 vrouwen gefilmd had en de beelden op een voyeursforum verspreid had, is vandaag voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent gepasseerd. Zijn advocaat vroeg de vrijlating onder voorwaarden, het openbaar ministerie wilde hem verder laten aanhouden. Volgens zijn advocaat is de man zeer gelaten. De kamer van inbeschuldigingstelling besliste in de namiddag over zijn aanhouding. Ondertussen zijn de 17 slachtoffers allemaal geïdentificeerd en liet de politie al weten dat het bij dat aantal blijft.

De raadkamer in Gent oordeelde twee weken geleden dat de man kon vrijkomen onder voorwaarden, maar de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen ging in beroep tegen de beslissing. Van de raadkamer moest de man zich psychiatrisch laten begeleiden en mocht hij niet op het internet, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft nu beslist dat hij in de cel blijft.