Gentse Studentenraad wil maatregelen voor mentale gezondheid: bijna 1 op de 20 studenten dacht recent aan zelfmoord PVZ

21 augustus 2019

15u55

Bron: Belga 0 De Gentse Studentenraad, de centrale studentenraad van de Universiteit Gent, vraagt maatregelen voor een betere mentale gezondheid van de studenten. “Uit onze bevraging bij de studenten eerder dit jaar bleek dat bijna een op de twintig recent aan zelfmoord dacht", zegt de Gentse Studentenraad.

De Gentse Studentenraad voerde in januari een enquête uit bij de studenten van de UGent waar 4.382 personen aan deelnamen. "Hieruit konden enkele belangrijke knelpunten worden afgeleid, zowel aan onze universiteit, als in de brede maatschappij", zegt het rapport van de studentenraad.

"Er is het probleem van het taboe dat rust op problemen die gerelateerd zijn aan mentale gezondheid. Het gebrek aan bespreekbaarheid zorgt ervoor dat velen die hulp willen zoeken dit niet doen. Een tweede knelpunt is een hoge gepercipieerde werklast en druk bij de studenten. Studenten ervaren een hoge studiedruk, die volgens hen ook een negatief effect heeft op hun mentaal welbevinden."

Maatregelen overheid

Daarom vraagt de Gentse Studentenraad een inspanning van de overheid. "We zijn enthousiast over de initiatieven die de UGent reeds heeft opgestart, maar wij hopen ook vanuit de overheid meer actie te zien. Ten eerste vragen wij dat studenten vlot terecht kunnen bij anonieme en betaalbare hulp. Studenten die niet willen dat hun ouders op de hoogte zijn, kunnen geen beroep doen op een terugbetalingssysteem. Voor een grote groep studenten is het de mening van ouders die hen tegenhoudt om hulp te zoeken.”

De studenten willen ook meer bewustzijn rond mentale gezondheid in de maatschappij. "Studenten weten niet hoe ze elkaar moeten ondersteunen, ook al willen ze dit wel kunnen. Wanneer ze zich niet goed voelen gaan ze er niet steeds op een goede manier mee om. We willen dat iedere student de juiste tools en vaardigheden heeft om mentaal gezond te zijn.”