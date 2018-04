Gentse studente met beperking vernederd op tram omdat ze 'speciale stoel' innam: "Ze noemen mij een profiteur" Redactie

26 april 2018

19u32

Bron: VTM NIEUWS 308 Een studente uit Gent is afgesnauwd en belachelijk gemaakt op de tram omdat ze een plaats innam voor mensen met een beperking, terwijl ze zelf een handicap heeft. De handicap is bij haar echter niet zichtbaar. “Het gebeurt bijna dagelijks dat ik mij moet verantwoorden of dat mensen me niet geloven. Ik krijg vaak gefronste wenkbrauwen of vuile blikken”, zegt ze aan VTM NIEUWS. De Vereniging voor mensen met een Handicap roept op om meer respect te hebben voor mensen met zo’n ‘verborgen handicap’.

Josefien Cornette, een studente uit Gent met een beperking aan haar been is erg geschrokken na een tramrit enkele dagen geleden. Omdat lang rechtstaan voor haar heel veel pijn doet en zeker in een hobbelig voertuig zoals een tram, nam ze plaats op de stoel die voorzien is voor mensen met een beperking. Maar dat zinde een andere reiziger niet.

Een oudere vrouw met een wandelstok eiste de plek van Josefien op “omdat ze slecht te been is”. De vrouw werd kwaad en verweet Josefien een profiteur te zijn. Ze geloofde niet dat Josefien een beperking heeft en dus recht heeft op de zitplaats. Zelfs nadat Josefien haar uitleg deed, kalmeerde de vrouw niet en vernederde ze haar voor de medereizigers.

Profiteur

In een emotionele open brief op Facebook doet Josefien haar verhaal. “Helaas is dit niet de eerste keer dat ik op de tram verweten wordt een 'profiteur' te zijn. Vaak is dat enkel via een blik of een gefronste wenkbrauw. Dagelijks word ik geconfronteerd met vuile blikken als ik niet meteen zoals iedereen op een drukke tram hoffelijk wil rechtstaan”, schrijft ze in de brief.

Josefien heeft een beperking aan haar rechter onderbeen. “Beeld je een bak met glas in, waar je dan met je blote voeten in hoort te staan. Dat is zowat hoe het voor mij voelt om de tram rechtstaand te moeten nemen”, zegt Josefien.

Haar beperking is echter niet zichtbaar. De oudere vrouw op de tram geloofde haar dan ook niet. “De vrouw begon met roepen: 'maar ik wandel met een stok en jij niet'. Ik antwoord wat me altijd al geleerd is: 'je ziet niet altijd meteen aan mensen dat er iets scheelt.' En ik geef haar netjes mijn plaats op de tram. Ik ga gewoon de stoel ernaast zitten. Want die was ook vrij”, aldus Josefien in de brief.

Ongeloof

Zelfs nadat Josefien meermaals heeft uitgelegd dat ze een beperking heeft, gelooft de vrouw haar niet en slaat ze volledig door. “De les wordt mij zorgvuldig gespeld en ik krijg meermaals te horen 'dat ik niet met de vinger moet staan wijzen', 'dat ik een afschuwelijk slecht mens ben', 'ik heb geen respect voor ouderen'… kortom, het kan niet anders dat ik misbruik ervan maak en mij maar louter voordoe als iemand met een beperking”, aldus Josefien.

“Er is heel veel onbegrip omdat mijn beperking niet zichtbaar is. Wekelijks zijn er incidenten waarin ik moet uitleggen dat er iets scheelt of dat ik een stoel nodig heb of ergens wil plaatsnemen”, zegt Josefien. “En er zijn heel veel mensen met een probleem, waarvan je het niet altijd kan zien. Dat zijn mensen die met een geheim of een masker door het leven gaan. We moeten naar een maatschappij, waarin mensen aanvaarden dat beperkingen niet altijd zichtbaar zijn. Dan zouden er voor mijn persoonlijk ook al veel problemen opgelost zijn.