Gentse student die met gsm filmde in doucheruimtes doorverwezen naar tuchtcommissie IVI

21 maart 2018

12u31

Bron: Belga 0 De bewoner van de studenthome Vermeylen van de UGent die op heterdaad betrapt werd toen hij in de gemeenschappelijke doucheruimtes een studente probeerde te filmen met zijn gsm, is doorverwezen naar de tuchtcommissie van de universiteit. Dat werd vernomen bij de Gentse universiteit.

De feiten gebeurden vorige maand in home Vermeylen. De student nam beelden met zijn gsm in de cabines van de gemeenschappelijke doucheruimtes. Hij filmde onder de cabine en werd betrapt door zijn slachtoffer. Die verwittigde de universiteit en diende klacht in bij de politie. De chemiestudent werd onmiddellijk de toegang tot home Vermeylen ontzegd. Na onderzoek van de computer van de student zouden een tiental slachtoffers geïdentificeerd zijn.

Er loopt nog een onderzoek bij politie en parket, maar de universiteit voert ook een tuchtonderzoek. De student werd daarin nu gehoord, en daarna doorverwezen naar de tuchtcommissie van de universiteit. Die kan een tuchtsanctie opleggen, die gaat van een terechtwijzing tot een voorlopige schorsing of een definitieve verwijdering.