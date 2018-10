Gentse straat afgesloten voor verdachte koffer sam

15 oktober 2018

18u13

Bron: belga 2

In Gent is de Lange Violettestraat afgesloten wegens een verdachte koffer. De ontmijningsdienst van het leger DOVO is al ter plaatse, meldt de stad Gent op Twitter.

Het verkeer wordt omgeleid via de Visserij en de Lousbergkaai.

Lange Violettestraat afgesloten wegens verdachte koffer. Omleiding via Visserij en Lousbergkaai. DOVO is ter plaatse. #gent Stad Gent(@ Stadgent) link