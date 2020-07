Gentse start-up myNEO ontwikkelt "universeel vaccin" tegen Covid-19 AW

01 juli 2020

09u21

Bron: Belga 0 De Gentse biotech start-up myNEO werkt aan de ontwikkeling van een "universeel vaccin" tegen Covid-19 en maakt daarbij gebruik van technologie voor kankerbehandeling. Dat meldt het bedrijf zelf.

De start-up zegt dat het "veelbelovende" Covid-19-peptiden (stukjes eiwitten) heeft geïdentificeerd, die essentieel zijn voor het virus, om zeer gericht een immuunrespons op te starten. "Door specifiek te kiezen voor fragmenten die noodzakelijk zijn voor de werking van het virus, kent het vaccin een betere werking tegen zowel SARS-CoV-2 (het virus verantwoordelijk voor Covid-19), als alle andere (toekomstige) vormen van dezelfde virusfamilie met diezelfde onderdelen", maakt myNEO zich sterk.



"MyNEO gebruikt technologie voor gepersonaliseerde kankerbehandelingen om de belangrijkste segmenten van het nieuwe coronavirus te identificeren. Hierbij worden normaliter DNA-sequenties van kankercellen vergeleken met gezonde, normale cellen van de patiënt. De verschillende fouten of 'mutaties' opgedoken in de tumor geven namelijk aanleiding tot gemuteerde eiwitten, die het immuunsysteem van een patiënt kan herkennen. De myNEO-algoritmes zijn in staat om te voorspellen welke fragmenten van de gemuteerde eiwitten interessant zijn om een vaccin tegen te richten", klinkt het.

In 2021 starten met testen

Het bedrijf zal nu verdere preklinische proeven uitvoeren in samenwerking met een Europees biotechbedrijf met een kankervaccintechnologie. Het doel is om het vaccin begin 2021 te testen op mensen. Het vaccin zal niet alleen alle huidige Covid-19-vormen bestrijden, maar ook andere virussen van de coronagroep zoals SARS en MERS.