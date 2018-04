Gentse schepen wil opmerkelijke bushokjes in zijn stad vandaag nog weg EDG

19 april 2018

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 19 Neen, het zijn geen miniwoonwarenhuizen. Wel twee bushokjes, vermomd als Ikea. De stad Gent wil ze snel mogelijk weg. "Ze belemmeren het zicht en leiden af", aldus een boze schepen Filip Watteeuw (Groen). Clear Channel krijgt nu een paar uur de tijd.

Clear Channel ligt al een hele poos niet meer in de bovenste schuif van het stadsbestuur sinds het debacle met de hopeloos te laat opgeleverde bushokjes in Gent. Gisteren doken aan de Dampoort en aan de Zuid plots twee grote blauw-gele 'Ikea-perrons' op die over de bestaande bushokjes werden geïnstalleerd. Niet alleen trekken de bushokjes alle aandacht naar zich toe op het gevaarlijkste en drukste kruispunt van de stad. Bovendien zijn fietsers die achter het bushok doorrijden, niet meer zichtbaar.

"Er is een duidelijke afspraak dat Clear Channel enkel aanpassingen aan bushokjes mag doorvoeren mits goedkeuring van de stad. Bovendien mogen installaties niet storend zijn voor het verkeer. In dit geval is er geen toestemming gevraagd en belemmeren die bushokjes het zicht", zegt een bijzonder boze schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen). "We zullen onmiddellijk bellen naar Clear Channel. Ze krijgen enkele uren om in te grijpen. Reageren ze niet, dan breken we die bushokjes zelf af - en nog liever vandaag dan morgen. Als ze hun materiaal in één stuk willen recupereren, zullen ze dus snel moeten handelen.”

Geen correcte wijze van reclamevoering. We laten dit niet toe en doen het nodige. #Gent #dampoort #zuid pic.twitter.com/rea0kgqEvN Filip Watteeuw(@ filipwatteeuw) link