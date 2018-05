Gentse schepen over problemen rond SoGent: "Ik moest ingrijpen"

23 mei 2018

Binnen het Gentse stadsbestuur is vandaag overlegd over de problemen rond SoGent. Schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (Sp.a) belooft alle beschikbare informatie over de aanbesteding van enkele vastgoeddossiers door te spelen aan het parket. In juni rezen problemen met twee directeurs bij het stadsontwikkelingsbedrijf. "Ik moest ingrijpen", zegt Taeldeman daarover. Eind vorig jaar werden beide directeurs ontslagen. Maar een van hen, Didier Nachtergaele, pikte dat niet en stapt naar gerecht.