Gentse rector: "Extreme meningen zijn noodzakelijk, maar niet alles kan getolereerd worden" SVM

21 september 2018

17u05

Bron: Belga 1 Rector Rik Van de Walle van de Universiteit Gent vindt extreme meningen noodzakelijk. "Maar niet alles kan getolereerd worden." Dat zei hij in zijn rectorale rede over de ophef rond studentenbeweging Schild & Vrienden. "Ik ben ervan overtuigd dat we heel ver mogen gaan. Toch hebben we op de nationale televisie gezien dat een grens overschreden kan worden."

In zijn tweede speech als rector van de UGent blikte Van de Walle terug op het tumult rond de rechtsextremistische studentenbeweging. "Gedachten zijn vrij, maar aanzetten tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik of geweld kan niet", stelde hij.

De rector blijft bij zijn beslissing om Schild & Vriendenvoorzitter Dries Van Langenhove te schorsen, rechterhand Louis De Stoop mag niet als plaatsvervanger zetelen in de raad van bestuur. "Aan elke universiteit wordt veel gezegd en nog meer geschreven", aldus Van de Walle. "Maar er is een grens overschreden. Tot onze verbazing, en tot onze spijt."

"Verlaat de ivoren toren"

"We weten dat er ook aan onze universiteit extreme meningen zijn", vervolgde Van de Walle. "Dat is een goede zaak, zelfs een noodzaak." De rector riep de academici in de zaal op tot 'positief activisme' en pleitte ervoor de 'ivoren toren' te verlaten. "Het is onze verdomde plicht om naast gematigde ook extreme meningen aan bod te laten komen. Niet alleen om ze te laten horen, maar ook om ernaar te luisteren, een gesprek aan te gaan, weerwoord te bieden."

Gisteren voerde het gerecht nog 15 huiszoekingen uit bij de vereniging. Van Langenhove kwam op de proppen met een zelfgemaakt internetfilmpje, waarin hij de "trial by media" aanklaagt. "Aan een universiteit mag iedereen om het even wat denken. Maar niet alles kan getolereerd worden. Niet in een rechtsstaat. En dus ook niet aan een universiteit binnen die rechtsstaat."