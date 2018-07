Gentse rechter oordeelt: zwembaden mogen boerkini niet verbieden IB

13 juli 2018

05u20

Bron: Belga 0 In twee vonnissen heeft de Gentse rechtbank het boerkiniverbod in twee zwembaden vernietigd. Zwemmen in boerkini verbieden "vanwege de hygiëne" of "om veiligheidsredenen" is niet gerechtvaardigd, want de overheid zelf heeft wetenschappelijk bewijs ­geleverd dat zich op beide vlakken geen enkel probleem stelt, luidt het oordeel. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's niet langer ver­bieden om een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, zelfs als er de komende dagen hoger beroep wordt aangetekend. De moslima's die de zaak voor de rechter brachten, hebben recht op een morele schadevergoeding.

Discriminatie op basis van geloof

"Moslima's die een bedekkend zwempak willen dragen uit religieuze overwegingen worden benadeeld ten opzichte van vrouwelijke zwemmers die minder bedekkende zwemkledij dragen. In geen van de aangeklaagde zwembadreglementen wordt dat onderscheid objectief en redelijk verantwoord", duidt advocaat Joos Roets in De Standaard. "Bijgevolg is er sprake van discriminatie op basis van geloof."

Het is voor het eerst dat een gewone rechter zich uitspreekt over een boerkiniverbod in zwembaden.