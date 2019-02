Gentse radio-dj opnieuw op Tinder na twee veroordelingen voor verkrachting Redactie

14 februari 2019

08u47

Half augustus vorig jaar werd de voormalige Gentse radio-dj Jonathan V. (37) voor de tweede keer veroordeeld voor verkrachting, toen van een jonge vrouw die hij via Tinder had benaderd. Nu zocht hij op de datingsite blijkbaar opnieuw sociaal contact. "Dit maakt duidelijk dat hij nooit tot inkeer is gekomen over wat hij mij heeft aangedaan", zegt zijn laatste slachtoffer verontwaardigd in Het Nieuwsblad.

In 2016 kreeg Jonathan V. uit Destelbergen opschorting van straf van de rechter die hem wél schuldig achtte aan de verkrachting van een vrouw in de studio van de lokale radio Urgent.fm. Dat gebeurde tijdens een live-uitzending in het weekend voor Kerstmis in 2014. De gunst van opschorting van straf zorgde toen voor heel wat verontwaardiging, ook bij minister van Justitie Koen Geens.

Op 26 mei verkrachtte de ex-dj in Kortrijk opnieuw een vrouw, die hij via Tinder had leren kennen. Daarvoor kreeg hij 20 maanden cel met enkel de voorhechtenis effectief. Bovendien moest hij zich vijf jaar lang aan strenge voorwaarden houden. “Hij heeft maar 2,5 maanden in de gevangenis gezeten”, zegt het slachtoffer in Het Nieuwsblad. Ze vindt dat veel te weinig en waarschuwde een half jaar geleden er al voor dat hij nieuwe slachtoffers zou maken.

Sociaal contact

Nu blijkt dat Jonathan V. zich opnieuw heeft ingeschreven op Tinder. “Ik ben daar echt niet goed van”, zegt zijn laatste slachtoffer in de krant. Ze nam al contact op met de dating-app, waarvan de gebruiksvoorwaarden stipuleren dat veroordeelden voor zedenfeiten er geen profiel mogen aanmaken.

Tinder zou de zaak onderzoeken, maar dat is misschien niet meer nodig. Intussen heeft de verkrachter zelf zijn profiel weer verwijderd, weet Het Nieuwsblad. Hij beweert dat hij niet wist dat hij als dader niet op Tinder mocht. Hij voegde eraan toe dat hij in behandeling is voor zijn misdaden en dat hij Tinder als de enige manier zag om weer contact met mensen te hebben. In principe is het juridisch niet verboden voor hem om op sociale media te zitten.