Gentse politie zoekt eigenaar knuffel DJG

16u04

Bron: Eigen berichtgeving 7 Twitter De Gentse politie heeft vanmiddag toch wel een opvallend opsporingsbericht gepost op Twitter. Ze zoeken de eigenaar van een grijze konijnknuffel.

"Is deze knuffel van zoon- of dochterlief? Neem contact op met de collega's van de cel Gevonden en Verloren voorwerpen via gevondenvoorwerpen@politie.gent.be of 09 266 69 14."

