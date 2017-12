Gentse politie plukt acht dronken fietsers (en hun fietsen) van de weg Sam Ooghe

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 390 Patrick Vertommen Foto ter illustratie De Gentse politie heeft tijdens de nacht van 25 op 26 december acht fietsers betrapt die te diep in het glas gekeken hadden. Ze moesten allemaal hun fiets voor zes uur inleveren bij de politie. Een van de fietsers had 2,2 promille op – tussen de acht en de tien glazen.

“Het was voor de meeste fietsers nog steeds een onaangename verrassing dat zij aan een alcoholcontrole onderworpen konden worden en dat de boetes gelijkgesteld zijn aan deze van de autobestuurders”, schrijft de politie in een persbericht. “De fiets wordt nog vaak, ten onrechte, als een 'veilig' alternatief gezien.”

“Een geïntoxiceerde fietser betekent misschien een minder groot potentieel gevaar voor andere weggebruikers dan een geïntoxiceerde automobilist, maar hij is wel degelijk een gevaar voor zichzelf en andere zwakke weggebruikers. Heel wat valpartijen van geïntoxiceerde fietsers eindigen met zware verwondingen op de spoedopname", zo staat verder in het bericht.

Fiets afnemen

Wie met te hoge alcoholwaarden betrapt wordt op de fiets, krijgt dus dezelfde boetes als een dronken automobilist. “Daarnaast wordt ook het voertuig ingehouden, in dit geval de fiets", legt hoofdinspecteur Dirk De Sutter uit. "Bij automobilisten volstaat het normaal gezien om het rijbewijs in te trekken, maar aangezien een rijbewijs niet nodig is om te fietsen, namen we gisterennacht aan de Hagelandkaai de fiets tijdelijk af.”

De feestvierders werden daags na Kerstmis dus niet alleen wakker met een kater, maar ook zonder fiets. Die konden ze ’s morgens weer ophalen in het commissariaat in Ekkergem. De boete krijgen ze later in de bus. Niemand moest ter plaatse betalen, in tegenstelling tot een buitenlandse student die eerder dit najaar via zijn bankkaart 1.260 euro betaalde.