Gentse politie en burgemeester reageren kordaat op ‘fake news’ op Twitter: “Dit is je reinste zever” Tommy Thijs Didier Verbaere

09 november 2019

17u04 2 Meer dan honderd retweets en tientallen reacties op hoe schandalig het wel was, in slechts enkele uren tijd. Dat was wat Twitteraar André Vanwaeyenberghe vanmiddag teweeg bracht met zijn bewering dat de Gentse politie in en rond de Sleepstraat niet meer zou patrouilleren “om niet te provoceren”. Vanwaar Vanwaeyenberghe die stelling haalde, zei hij er niet bij. De Gentse politie en burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) ontkennen de bewering ten stelligste.

“Juist vernomen in Gent, Sleepstraat, Turkse buurt, mag van de burgemeester geen patrouilles door de politie meer gereden worden en dit om niet te provoceren”, schreef Vanwaeyenberghe op Twitter. “Dus geen toezicht meer in onze buurt. Dank u burgemeester.”

Wat volgde was een hele reeks likes, retweets en reacties. Niet alleen van mensen die zich afvroegen van waar Vanwaeyenberghe zijn bewering haalde, maar vooral van andere Twitteraars die kwaad reageerden en het hadden over hoe de Gentse politie zich laat intimideren. Nochtans was er geen enkele aanwijzing dat de claim ook zou kloppen, laat staan bewijs.

De tweet werd ondertussen zo breed gedeeld dat ook Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en de lokale politie zich genoodzaakt zagen te reageren. De Clercq noemde in een korte reactie de bewering dan ook “pure onzin”. De politie van zijn kant had het over “je reinste zever”. “De burgemeester heeft ons niets opgedragen”, klonk het fel.

“Onze plicht dit krachtig te ontkennen”

“Deze bewering is totaal uit de lucht gegrepen en is pertinent onwaar”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “We hebben nog nooit zo een vraag gekregen. Noch voor de Sleepstraat, noch voor een andere straat of wijk. Maar mensen nemen zo’n leugens op Twitter voor waarheid en gaan ze dan massaal delen. Aangezien wij ook de sociale media monitoren, vond ik het onze plicht om dit krachtig te ontkennen", zegt Matto. Een directe aanleiding voor het ‘verhaal’ was er niet meteen. “In Gent mijden wij geen enkele buurt”, besluit Langeraert.

Burgemeester De Clercq treedt hem bij. “Er zijn geen no-go zones in Gent. Nu niet en in de toekomst niet. Dit is pure onzin en fake news”, zegt Mathias in een korte reactie.

Geconfronteerd met de reactie van de politie, wiste Vanwaeyenberghe zijn tweet deze namiddag uiteindelijk toch. Ook op Twitter diende hij “onder voorbehoud" zijn excuses aan.

Op mijn tweet : "Juist vernomen in Gent, Sleepstraat, turkse buurt, mag van de burgemeester geen patrouilles ....enz" kreeg ik een uiterst vlugge reacties van locale politie Gent dat het zever was en van de burgemeester dat het onzin was.

Mijn excuses onder voorbehoud. André Vanwaeyenberghe 🎗(@ dirius49) link