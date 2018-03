Gentse organisatie schat economische schade mobiliteitsplan op half miljard euro rvl

09 maart 2018

22u21

09 maart 2018

22u21

Volgens Intelligent Mobiel kost het Gentse circulatieplan, dat sinds april van 2017 van kracht is, de lokale economie jaarlijks 498 miljoen euro. Dat besluit de organisatie op basis van een enquête bij 1.600 automobilisten en cijfermateriaal over tijdverlies en brandstofverbruik. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) spreekt de cijfers tegen. "Dit is reken je rijk", klinkt het.

Intelligent Mobiel organiseerde een rondvraag bij 1.600 automobilisten waaruit blijkt dat de helft van de respondenten dagelijks 10,71 km meer moet afleggen. De organisatie berekent dat jaarlijks 222.768.000 km meer wordt afgelegd, het equivalent van 26.732 ton bijkomende CO2-uitstoot. De organisatie vindt dat het openbaar vervoer in gebreke blijft en spreekt van een "anti-autoplan" dat beter wordt afgeschaft.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw spreekt de conclusie tegen. De files in de binnenstad zijn verminderd en de circulatie op de kleine ring is als voorheen. Hij trekt de methodologie van het onderzoek in twijfel. "Dit is reken je rijk", klinkt het. De schepen zegt een eigen "wetenschappelijk onderbouwd rapport" af te wachten voor toekomstige evaluaties van het circulatieplan.