Gentse oppositie hard voor cadeau aan Optima: "Schokkend. We zijn belogen." Redactie

03 april 2018

09u10 0 Binnen de Gentse oppositie reageert men geschokt op het geschenk dat Optima van het stadsbestuur kreeg in de vorm van duurdere bouwgrond. "We zijn belogen in de Optima-commissie."

Jeroen Piqueur en Optima hebben een enorme cadeau gekregen van het Gentse stadsbestuur. Een bouwgrond van de zakenman is voor miljoenen opgewaardeerd na simpel verzoek. Dat gebeurde in de periode waarin hij burgemeester Termont en schepenen op zijn privéjet uitnodigde. Die onthullingen in Het Laatste Nieuws laten ook de Gentse oppositie niet onberoerd.

Vriendjespolitiek

"Dit is pure vriendjespolitiek", zegt Tom De Meester van PVDA. "We zagen in Gent de voorbije jaren al hetzelfde gebeuren met de Optima Torens aan het Sint-Pietersstation en de Ecowijk in Gentbrugge, op de gronden van het oude stadion van AA Gent. Projectontwikkelaars worden op hun wenken bediend."

N-VA hekelt vooral het feit dat hierover in 2016 met geen woord is gerept in de Optima-commissie. In die commissie hielden hoofdrolspelers als Jeroen Piqueur, Daniël Termont en Geert Versnick altijd vol dat Optima in Gent nooit enig voordeel had genoten in een project. "We zijn op een schandelijke manier belogen", vindt Siegfried Bracke. "Mocht de Gentse Optima-commissie een echte parlementaire onderzoekscommissie zijn geweest, dan waren de gevolgen van wat nu blijkt én gerechtelijk én politiek niet te overzien."

Ook CD&V reageert verrast. "Er blijven lijken uit de Optima-kast vallen", zegt Veli Yüksel.

Van kabinet naar Optima

Bracke van N-VA vindt het vooral ongehoord dat David Termont, een kabinetsmedewerker van Daniël Termont, op enkele weken tijd de overstap maakte van het kabinet naar Optima. Hij werd ingehuurd als consultant om de gronden te ontwikkelen waar enkele jaren later de bouwhoogte van zou aangepast worden en werd ook benoemd tot projectleider in een speciale werkgroep rond het nieuwe voetbalstadion. "Dat de stad Gent iemand aanduidt die betaald wordt door Optima is schokkend. Bovendien blijkt ook dat het 'rode' architectenbureau Bontinck de partij was die het stadsbestuur vroeg om de bouwhoogte aan te passen. En die eis werd blijkbaar meteen ingewilligd."

Bij PVDA noemt men dat 'draaideurpolitiek'. "Politici en kabinetspersoneel werden gekocht door Optima. Niet alleen David Termont. Dat gebeurde ook met Geert Versnick en Luc Van den Bossche. En het gebeurt vandaag nog steeds door projectontwikkelaars als Land Invest."

Dossier op gemeenteraad

N-VA en CD&V zijn van plan om het dossier in de gemeenteraad op tafel te leggen. "Er blijven nog flink wat vragen over", vindt Bracke. "Want waarom was men zo gul voor Optima? Om de betrokkenen aanzienlijk te verrijken, dat staat vast. Maar is dat het enige? Is dat de enige win-win? Ik weet niet of ik dat geloof." Ook Yüksel wil antwoorden. "De beloofde transparantie in dit dossier blijft zoek. In het belang van de geloofwaardigheid van de Gentse politiek moet er tekst en uitleg gegeven worden op de gemeenteraad."