Gentse Open Vld zet in op werkgelegenheid en kondigt wijzigingen aan in circulatieplan bvb

14 mei 2018

15u53

Bron: Belga 0 In Gent wil Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq bij de komende gemeenteraadsverkiezingen inzetten op tewerkstelling, duurzame economie en 'verkeersleefbaarheid'. De partij licht daarom enkele aanpassingen toe voor het circulatie- en parkeerplan. Zo worden twee 'doorgeknipte' straten terug opengesteld, is er nood aan bijkomende parkeercapaciteit en mogen zorgverleners een uur lang gratis parkeren.

De Gentse meerderheidspartij omschrijft 14 krachtlijnen voor de verkiezingen op 14 oktober. Onder de slogan 'Jij beslist' stelt de partij een "ambitieus, verenigend en toekomstgericht project" voor. De partij legt economische accenten met een 'arbeidspact' dat de Gentse werkloosheid van 10 procent moet terugdringen. De partij wil ook een 'House of Skills' oprichten, een laboratorium waar loopbaanadvies en trainingen worden aangeboden.

Economie

Open Vld heeft ambitieuze plannen voor economische groeisectoren als biotechnologie en cleantech in de Gentse regio. "In het licht van de klimaatopwarming is dit noodzakelijk, maar tegelijk kunnen we Vlaanderen en Europa minder afhankelijk maken van energie uit onstabiele bronnen en door discutabele regimes", klinkt het. De partij droomt van een waterstoffabriek in de Gentse haven en zelfs een passagierstrein die rijdt op die relatief jonge energiedrager.

Mobiliteit

De Gentse liberalen houden er een mobiliteitsvisie visie op na die niet inzet op samenwerking met openbaarvervoermaatschappij De Lijn. De stad wil meer zeggenschap in de uitbating van trams en bussen en wil meer inzetten op milieuvriendelijke bussen, vooral op CNG (aardgas onder druk), accu's en elektriciteit via de sporen. Ook alternatieve oplossingen als de eerder gelanceerde monorail staan in het programma dat de partij vandaag voorstelt.

Gents verkeer

De partij wil het viaduct B401 en de E17 van Zwijnaarde tot Destelbergen, twee drukke verkeersassen die Gent doorkruisen, vervangen door tunnels. Voor de financiering van die dure infrastructuurwerken wil Open Vld overleggen met hogere overheden. De Gentse lage-emissiezone, die vanaf 2020 van kracht is, moet dan weer uitgebreid worden tot alle straten binnen de Gentse ring. Een laatste opvallend voorstel in een liberaal partijprogramma met opvallend veel ecologische toetsen, is de belofte om bomen te voorzien in elke straat die wordt heraangelegd.

Open Vld maakt vandaag deel uit van een paars-groen bestuur in Gent, onder burgemeester Daniël Termont (sp.a). Maar lijsttrekker Mathias De Clercq ambieert het burgemeesterschap en kondigde al eerder zijn vertrek naar de Vlaamse of nationale politiek aan indien hij geen burgemeester wordt.