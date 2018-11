Gentse N-VA gaat door met Bracke en Sleurs lh

06 november 2018

12u25

Bron: Belga 0 In Gent houdt N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt zowel Siegfried Bracke als Elke Sleurs aan boord. De voorbije verkiezingen realiseerde N-VA geen doorbraak in Gent en verloor de partij 5 procent.

Dinsdagavond zal het partijbestuur van de lokale N-VA-afdeling het verkiezingsresultaat analyseren. Vanaf januari zetelt Van Bossuyt in de Gentse gemeenteraad, maar ze wil wel oppositie voeren "vanuit een andere instelling, een 'constructief-kritische' stijl", klinkt het.

N-VA verliest in Gent 2 gemeenteraadsleden, een resultaat waar Van Bossuyt niet tevreden mee is. "Ruzie maken wordt afgestraft", zegt ze daarover, duidelijk verwijzend naar de interne twist tussen Bracke en Sleurs waarmee de Gentse N-VA vorig jaar kampte. Zowel Sleurs als Bracke werden in Gent verkozen en zullen ook zetelen in de Gentse gemeenteraad.

Maar Van Bossuyt kant zich wel tegen "afbraakpolitiek" en kondigt een andere stijl van oppositie aan. Bestuursdeelname is zo goed als uitgesloten, gezien in Gent gesprekken lopen tussen de kartellijst Groen/sp.a, Open Vld en CD&V. Binnen die formule claimen echter zowel Filip Watteeuw (Groen) als Mathias De Clercq (Open Vld) de burgemeesterssjerp.

Indien die gesprekken afspringen, haalt een coalitie tussen het kartel sp.a/Groen en N-VA ook een nipte meerderheid in Gent. Eerder liet Bracke optekenen open te staan voor een groene burgemeester. "Dat is niet uitgesloten, maar de kans is ook niet groot", zegt Van Bossuyt.

Die formule zou wel betekenen dat sp.a gaat besturen met N-VA, een partij die de voorbije legislatuur hevige oppositie heeft gevoerd tegen burgemeester Daniël Termont. Bij sp.a wilde dinsdagvoormiddag niemand reageren op die piste.