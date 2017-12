Gentse krakers niet uitgenodigd voor eigen proces: "In krant gelezen dat zaak zou voorkomen" Sam Ooghe

12u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sam Ooghe Eén van de krakers voor het pand op het Gentse Stapelplein. De krakers die in november enkele weken een pand op het Gentse Stapelplein bewoonden, niet komen opdagen bij hun eigen proces. "Niemand werd ingelicht over deze zaak. Ik niet, en de beklaagden niet", foetert advocaat Nicholas De Mot.

De rel rond de Romafamilie brak begin november los. De eigenaar en huurder van een pand op het Gentse Stapelplein ontdekten dat een dertiental daklozen hun woning gekraakt hadden. Ze beweerden dat het pand bewoond was, en dat de Roma ingebroken hadden toen de huurder een weekendje naar zee gegaan was. Het parket en stad Gent betwisten dat. Volgens hen was het pand, een oud café, duidelijk onbewoond.

Op het moment van de feiten was het kraken van een onbewoond pand nog niet strafbaar. Het kraakincident en de machteloosheid van de politie veroorzaakten verontwaardiging in Gent, zeker toen beelden opdoken van de Roma die een VRT-ploeg klemreden en uitscholden. Enkele heethoofden gingen enkele dagen later een statement maken door gemaskerd binnen te dringen in het kraakpand. Een van hen zat drie weken vast, maar is ondertussen op vrije voeten, in afwachting van het proces. Intussen is ook de nieuwe kraakwetgeving in voege, waardoor het kraken van een onbewoond pand strafbaar is.

Gelezen in de krant

De krakers van het Stapelplein werden vandaag toch verwacht op de rechtbank. Ze worden gedagvaard voor het stelen van gas en elektriciteit, en voor het klemrijden en bedreigen van de VRT-journalisten. De advocaat van een van de beklaagden, Nicholas De Mot, was opvallend scherp voor het parket.

"Ik ben hier omdat ik in de krant las dat de zaak vandaag ging voorkomen. Ikzelf ben niet ingelicht geweest, en de beklaagden ook niet. Enkele weken geleden heb ik met wat collega's die mensen wel bijgestaan tijdens hun verhoor, dat trouwens uren duurde." De advocaat verkreeg een uitstel. De zaak zal nu behandeld worden op 11 januari.

De procureur berispte De Mot om zijn stijl, en zegt dat zijn administratie de standaardprocedure gevolgd heeft. "Dat geloof ik", antwoordde de advocaat, "maar ik sta duidelijk in de papieren als raadsman tijdens het verhoor. Het getuigt van elementaire beleefdheid om mij in te lichten. Ik vraag mij af: bestaat dat nog, een telefoon?"

Kaarsjes branden

Wat als De Mot niets gelezen had in de krant? "Dan waren die mensen bij verstek veroordeeld, zonder verdediging", vertelt hij. De beklaagden, die nog steeds in Gent zijn, hebben geen vast verblijfadres, dus zij konden niet geïnformeerd worden. De politie zou wel wel weten waar ze zich ophouden. Volgens De Mot willen ze zich op 11 januari verdedigen.

"Men zoekt een stok om die mensen mee te slaan", laat De Mot nog weten. "Eerst wilde het parket dagvaarden voor woonstschennis, maar dat pand was duidelijk onbewoond. Wat nu? Diefstal van elektriciteit en gas. Hoe regel je zoiets concreet? Er zijn elf beklaagden: wie moet betalen omdat opa bij wijze van spreken een bad genomen heeft? Veel kunnen ze ook niet verbruikt hebben, want alles werd al snel afgesloten. Ze brandden daar kaarsjes."