Gentse kandidaat-burgemeester Coddens beschuldigt minister van Wonen Homans van leugens tijdens verkiezingsdebat IB

04 oktober 2018

03u29

Bron: Belga 0 De erbarmelijke staat van sommige sociale woningen in Gent blijft de gemoederen beroeren. Tijdens een verkiezingsdebat in Gent gisterenavond beschuldigde kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (sp.a-groen) Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans van leugens.

Homans had eerder op de dag laten verstaan dat het Gentse stadsbestuur een dossier voor de sloop en vervangbouw van de Sint-Bernadettewijk in 2016 heeft laten liggen zonder een beslissing te nemen. Het is in die wijk dat de VRT schrijnende toestanden filmde, met vochtproblemen, rotte draagstructuren en elektrocutiegevaar in sociale woningen.

Coddens pikt dat niet. "Het is fundamenteel onjuist dat het dossier is blijven liggen in de schuif van het stadsbestuur. Het is een leugen", haalde hij uit. Volgens de kartellijsttrekker staat de wijk op een lijst van erfgoed. "Dat betekent dat ze een statuut heeft waarbij je niet kan doen wat je wil." Daarom heeft de huisvestingsmaatschappij "andere wegen bewandeld", klonk het.

"Socialistisch wanbestuur"

De woondiscussie was het hoofdonderwerp in het lijsttrekkersdebat van Knack en Radio 1. De oppositie heeft bloed geroken en haalde fors uit naar het stadsbestuur. "Socialistisch wanbestuur", noemde Anneleen Van Bossuyt (N-VA) het. "Het bestuur heeft duidelijk gefaald: twee derde van de sociale woningen is aan renovatie toe. Een derde daarvan is dringend. Wij hebben heel vaak op die nagel geklopt en zijn elke keer weggelachen. We hebben een financiële doorlichting gevraagd, maar daar is nooit iets mee gedaan."

Toen Mathias De Clercq - met Open Vld mee in het bestuur - zei dat de politici in de raad van bestuur van WoninGent niets afwisten van de verdere verhuring van ongeschikt verklaarde woningen, werd Mieke Van Hecke (CD&V) dan weer kwaad. "Als mensen afgevaardigd worden in een raad van bestuur, mag je toch verwachten dat ze niet enkel naar het verslag van de CEO luisteren, maar ook op het terrein gaan. Het is hallucinant dat de bestuurders zeggen dat ze van niets wisten."

"Geen koppen rollen"

Coddens wil dat onderzocht wordt waar er fouten gemaakt zijn, maar vindt niet dat er onmiddellijk koppen moeten rollen. "Wie heeft daar belang bij? De mensen zijn daarmee niet geholpen", stelde hij, waarna hij de inspanningen van het bestuur begon op te lijsten.

"De socialehuisvestingsmaatschappij heeft zoveel mogelijk gedaan." Voor de toekomst wil het kartel een masterplan opstellen.