Gentse inbreker krijgt zes maanden cel voor "van onder het stof" gehaalde diefstal

12 februari 2018

10u07

Bron: Belga 0 Een Gentse twintiger die verdacht werd van de inbraak en diefstal in de school Sint-Vincentius in Gent, is veroordeeld tot zes maanden cel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vandaag beslist. De man wou geen bijkomende straf omdat hij in het verleden al voor een reeks diefstallen veroordeeld werd, maar de rechtbank ging daar niet op in.

De man werd al veroordeeld voor een reeks inbraken en diefstallen enkele jaren geleden. Het was in die periode ook dat de inbraak in de school gebeurde. Er werd toen een DNA-spoor in een handschoen gevonden, maar dat werd pas onlangs met de verdachte gematcht.

Het openbaar ministerie vorderde 8 maanden cel en 100 euro boete, maar de verdediging vroeg om geen bijkomende straf op te leggen. "Mijn cliënt werd al tot 16 maanden cel veroordeeld voor een reeks feiten in dezelfde periode. Die inbraak was er eentje die was blijven hangen en van onder het stof gehaald werd. Dit is een schoolvoorbeeld van een opslorping van straf", pleitte de advocaat. De rechtbank aanvaardde inderdaad de opslorping, maar legde de man 6 maanden extra celstraf op.