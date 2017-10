Gentse horeca boos op politie om grootschalige controle-actie in Overpoortstraat ib

In Gent is de lokale politie woensdag rond 23.30 uur gestart met een grootschalige controle rond de Overpoortstraat, waarbij er slechts één toegang is tot de studentenbuurt. De café-uitbaters zijn echter niet opgezet met de actie. "Een ondoordachte zet die het Gentse nachtleven marginaliseert", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen vzw.

De actie met maar een ingang tot de Overpoortbuurt vindt voor het eerst plaats. De Gentse lokale politie vraagt de studenten om hun medewerking, zegt woordvoerder Matto Langeraert. "Personen met verkeerde bedoelingen willen we zo veel mogelijk uit de Overpoortbuurt weg houden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die drugs verkopen, vandalisme plegen of wildplassen. We willen ze er op voorhand uitpikken, zodat studenten de mogelijkheid krijgen om veilig te feesten."

De controle startte gisterenavond rond 23.30 uur. Aan de 'way in' aan het Kramersplein stonden een tiental agenten en de 'way out' bevond zich aan de kant van de Heuvelpoort. De politie voerde gerichte controles en pikte af en toe een persoon uit voor verder onderzoek. Het gros van de studenten werd zoals gepland niet gecontroleerd aan de toegang. Bij acties van het overlastteam van de lokale politie kregen vorige week nog 62 wildplassers een GAS-boete van 120 euro en werden er ook vier GAS-boetes uitgeschreven voor inbreuken tegen het glasverbod.

"Ondoordachte zet"

De café-uitbaters in de Overpoortstraat zijn niet enthousiast over de politiecontrole. "We waren tot eind vorige week niet op de hoogte van de actie. Het is een ondoordachte zet die het Gentse nachtleven marginaliseert. 'Nightlife' is veel meer dan overlast, het is een heel belangrijke vorm van economie. De cafés in de Overpoort alleen al zetten bijvoorbeeld op een donderdagavond 160 man personeel in", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen vzw.