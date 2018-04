Gentse Holy Food Market ontruimd na brand Jürgen Eeckhout

20 april 2018

16u45

Bron: Eigen berichtgeving 4 De bekende Holy Food Market aan het Beverhoutplein in Gent is deze middag ontruimd na een brand bij de Taberna Lisboa. Gewonden vielen er niet. Na een goeie drie uur kon de populaire eetmarkt weer opengaan.

Rond 12.45 uur stond de omgeving van het Beverhoutplein in rep en roer. De brandweer kwam massaal ter plaatse en de politie zette de straat in beide richtingen volledig af. De oorzaak was te vinden bij een friteuse die in lichterlaaie stond in de keuken van het Portugese restaurant Taberna Lisboa in de Holy Food Market. Collega-standhouders probeerden nog de brand te blussen, maar dat lukte niet.

Op dat moment waren er nog maar een twintigtal klanten in het oude kerkgebouw aanwezig. Buiten de friteuse, die naar buiten werd gedragen door de brandweer om daar verder af te koelen, bleef de brandschade heel beperkt. De rook verspreidde zich in het gebouw, maar dankzij sterke blazers was die binnen de twee uur al volledig weggetrokken. Na de goedkeuring door het FAVV kon de eetmarkt in de loop van de namiddag weer opengaan.