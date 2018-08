Gentse holebigemeenschap reageert met vredevol protest op geweld: "Er gebeurt nog steeds te weinig" AW

10 augustus 2018

14u25

Bron: Belga 0 In Gent voeren sympathisanten vanavond actie na de zware agressie tegen een homokoppel begin deze week. Verschillende holebibewegingen roepen nationale en Gentse politici op om actie te ondernemen. "Er gebeurt nog steeds te weinig", zegt Elise Craeghs van Campagne ROSA Gent.

Maandag werd een homokoppel in Gent hardhandig aangepakt door een koppel. Het parket kon twee verdachten inrekenen en onderzoekt of de feiten ingegeven zijn door homofoob geweld, waardoor de maximumstraf verdubbelt.

"Holebi's voelen zich niet veilig"

De holebigemeenschap verzamelt vanavond onder de Gentse stadshal om de agressie te veroordelen. "We zullen samenkomen om te tonen dat we dit niet accepteren", klinkt het. De organisatoren wijzen op de erg hoge zelfmoordcijfers bij holebi's en transgenders, en kaarten ook discriminatie aan die moeilijk te bewijzen is, zowel op de arbeids- als op de woningmarkt. "Veel mensen voelen zich niet veilig op straat, in hun wijk en op het werk", klinkt het. "Er worden onvoldoende maatregelen genomen."

Een boodschap naar de samenleving, maar ook naar politici. "Morgen zullen op de Antwerpse Gaypride weer heel wat politici lopen. Maar als je het imago wil van holebivriendelijke partij, moet je bereid zijn om die gemeenschap de nodige middelen te geven."

De actie start vanavond (10/08) om 18.30 uur onder de Gentse stadshal.