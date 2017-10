Gentse fietsers blind voor verbodsborden: 75 boetes uitgedeeld Jeffrey Dujardin

Bron: Eigen berichtgeving 2 Frederik Vollaert Een fietser negeert het fietsverbod in de Kortrijksepoortstraat in de Gentse studentenbuurt. (archieffoto) Bij een controleactie woensdagmiddag tussen 15u45 en 18u15 in Gent bleek dat veel fietsers de verbodsborden negeren. De controle vond plaats op drie verschillende plaatsen: het Beneluxplein, de Rozemarijnstraat aan de Coupure en de Kortrijksepoortstraat.

Zo hebben 47 fietsers een onmiddellijke inning van 58 euro voorgeschoteld omdat ze het rijverbod in de Kortrijksepoortstraat negeerden. En dat binnen een korte tijdspanne, amper drie uurtjes. Het is verboden om de stad uit te fietsen in de Kortrijksepoortstraat, De Lijn wil dat tram 1 - de drukste tramlijn van de stad - vlot genoeg door de straat kan rijden.

Fietsers die richting Sint-Pietersstation willen vanuit het centrum moeten via de Verloren Kost langs het water rijden , waar een fietsstraat is. Maar het verbod wordt blijkbaar massaal overtreden.

Spookrijden

Ook aan de Rozemarijnstraat en aan het Beneluxplein vlogen woensdag 28 fietsers op de bon omdat ze een verbodsbord negeerden. Zij kregen een onmiddellijke inning van 174 euro voorgeschoteld, omdat het negeren van een C1-verbodsbord als een derdegraadsovertreding wordt gezien. Wie het bord negeert is aan het spookrijden.

Geen gordel

Tijdens de controles werden ook 27 autobestuurders beboet omdat ze geen gordel droegen. Daarnaast hadden drie motorrijders niet de juiste beschermende kledij aan. Zij kregen ook een onmiddellijke inning.