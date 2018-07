Gentse Feesten officieel geopend: "Niemand is hier geïnteresseerd in boerkini-heisa"

SVM

13 juli 2018

20u44

Bron: Belga

0

De Gentse burgemeester Daniël Termont heeft de sleutel van de stad overhandigd aan schepen Christophe Peeters. Een jaarlijks ritueel dat het begin van de Gentse Feesten inluidt. Of Termont nog commentaar had op de boerkini-heisa die vandaag in Gent ontstaan is? "Ik stel vast dat dat niemand interesseert. Maar het college heeft alvast beslist op teambuilding te gaan naar Burkina Faso."