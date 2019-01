Gentse ex-schepen pleegt vluchtmisdrijf na aanrijden fietser: “Hij zwalpte over de weg” jv

08 januari 2019

06u42

08 januari 2019

Bron: Het Nieuwsblad

De Gentse ex-schepen van Welzijn, Resul Tapmaz (sp.a), heeft op 21 december een fietser aangereden op de Burggravenlaan en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. Getuigen beweren volgens Het Nieuwsblad dat de 41-jarige Tapmaz "over de weg zwalpte". Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd pas veel later door de politie gevonden, weet de krant.

Resul Tapmaz was negen jaar schepen in Gent voor sp.a. Begin december stapte de Turkse Gentenaar plots uit de politiek en wou hij zelfs niet meer zetelen als gemeenteraadslid, ondanks zijn 4.381 voorkeurstemmen bij de verkiezingen.

De vrijdag voor de kerstvakantie reed Tapmaz een man op de fiets aan met zijn auto op de Burggravenlaan. De ex-schepen vluchtte weg. Dankzij de vele getuigen was de politie al snel op zoek naar de vermoedelijke bestuurder, Resul Tapmaz. Maar die bleek spoorloos. Pas de volgende dag vond de politie toch Tapmaz’ beschadigde wagen in een ondergrondse parking en konden ze ook Tapmaz zelf aanhouden voor ondervraging. De ex-schepen werd na verhoor weer vrijgelaten. Volgens Het Nieuwsblad beweerde hij dat hij niet doorhad een fietser te hebben aangereden. Mogelijk had Tapmaz gedronken, omdat hij volgens verscheidene getuigen “over de weg zwalpte”, maar dat kon een dag later waarschijnlijk niet meer vastgesteld worden, meldt Het Nieuwsblad.

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart dat nog lopende is. Tapmaz zou momenteel in Turkije verblijven.