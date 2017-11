Gentse avondspits verloopt chaotisch door drie ongevallen Wouter Spillebeen

19u07

Door verschillende incidenten op de E40 en de E17 loopt de avondspits ter hoogte van Gent volledig in het honderd. Ter hoogte van Merelbeke gebeurden op korte tijd drie verschillende aanrijdingen waarbij in totaal tien voertuigen betrokken raakten. Bij één van de ongevallen viel een lichtgewonde.

Het verkeer ging ook traag op de E17 ter hoogte van De Pinte, waar een bestelwagen volledig is uitgebrand op de pechstrook in de richting van Gent. Door de hevige rookontwikkeling konden wagens er moeilijk voorbij en in de andere richting ontstond een kijkfile.