Gentse autoverkoper gaat autodelen kv

09 maart 2018

19u55

Bron: Belga 1 De Gentse autoverkoper Van Der Linden stapt in een autodeelsysteem. In plaats van auto's te verkopen mikt de garage in de toekomst vooral op het aanbieden van auto's via de app Stapp.in. Van Der Linden is de eerste franchisenemer en wil een voorbeeld zijn voor zowat 50 lokale autoverkopers in de rest van België.

De autoverkoper uit Oostakker/St-Amandsberg wordt franchisenemer van het autodeelplatform Stapp.in België. Via de app kunnen deelwagens gereserveerd worden, geopend en gesloten. De afrekening verloopt achteraf automatisch via de app. Autodelen is aan een opmars bezig. "We willen tonen dat autobedrijven hierin een actieve rol kunnen spelen. Op termijn zullen we onderzoeken of ons gamma aan elektrische fietsen ook kan ingezet worden", zegt de directie van Van Der Linden.

Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw is tevreden over het initiatief. "Het feit dat de garagesector mee op de kar van autodelen springt, bewijst dat de mentaliteit in Gent aan het wijzigen is", klinkt het. De Gentse schepen mikt op 20.000 autodelers in 2020.