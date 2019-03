Gentse arts pleit voor wetswijziging: “Eerst hartdonatie, dan euthanasie” HAA

12 maart 2019

09u06

Bron: Belga 8 Mensen die voor euthanasie kiezen, moeten ook hun hart kunnen doneren voor orgaantransplantatie. Dat vindt dokter Marc Cosyns. Hij pleit in Het Nieuwsblad voor een wetswijziging. Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie, vindt dat op ethisch vlak niet realistisch.

Een zwaar zieke patiënte van dokter Cosyns, pioneer van de huidige euthanasiewetgeving, is onlangs gestorven, schrijft de krant. De vrouw wilde haar gezonde hart doneren, wanneer ze via euthanasie een punt zou zetten achter haar leven. Zo zou ze nog andere mensen kunnen helpen.

Medicatie

Orgaandonatie na euthanasie is in België al mogelijk. Maar omdat de medicatie die gebruikt wordt voor de euthanasie het hart stillegt, komt het hart niet in aanmerking voor orgaandonatie. De vrouw stelde voor om haar hart bij leven weg te nemen, waarna ze vervolgens zou sterven. De wet laat dat echter niet toe.



Open Vld wil het gesprek niet uit de weg gaan. "Ethisch ligt dit inderdaad niet gemakkelijk. We moeten te allen prijze vermijden dat zwaar zieke mensen het gevoel krijgen dat hun euthanasie wordt opgedrongen, omdat er vraag is naar hun organen. Maar ons lijkt dit op te vangen met zeer duidelijke afspraken", zegt Kamerlid Carina Van Cauter.

We moeten vermijden dat zwaar zieke mensen het gevoel krijgen dat hen euthanasie wordt opgedrongen, omdat er vraag is naar hun organen Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter

Wim Distelmans van de euthanasiecommissie ziet het minder zitten. "De procedure omdraaien, waardoor de chirurg die het werkende hart weghaalt in de praktijk zo ook de dood van de patiënt veroorzaakt, lijkt mij vandaag op ethisch vlak niet realistisch", zegt hij.

Bovendien betwijfelt Distelmans of het veel zou opleveren. Mensen met kanker komen al niet in aanmerking voor orgaandonatie.