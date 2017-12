Gentse apothekeres voor rechter nadat stagiaire omkwam in verouderde lift EB

Het ongeval gebeurde op 23 augustus 2016 in een apotheek aan de Kortemunt, vlakbij de Korenmarkt. Een apothekeres uit Gent moet zich voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden nadat een 23-jarige stagiaire vorig jaar om het leven kwam bij een ongeval met een personenlift. Dat meldt het Gentse arbeidsauditoraat. Het ging om een oude lift die niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. De vrouw raakte gekneld tussen een afvalcontainer.

Het ongeval gebeurde op 23 augustus 2016 in een apotheek aan de Kortemunt, vlakbij de Korenmarkt. Het slachtoffer was een 23-jarige vrouw uit Sint-Martens-Latem. Ze moest met de personenlift een afvalcontainer verplaatsen. Het ging een oude lift die niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. De lift was niet beveiligd met een kooideur of elektronisch lichtgordijn, waardoor de lift zou stoppen als er een obstakel te dicht bij de rand komt. De container bleef haperen en de stagiaire raakte gekneld, waardoor zij om het leven kwam.

Het onderzoek is nu afgesloten, zegt het arbeidsauditoraat. "De apothekeres en haar vennootschap dienen zich te verantwoorden voor diverse inbreuken op de wet tot bescherming van het welzijn van werknemers in samenhang met onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De inbreuken inzake het welzijn hebben betrekking op: het niet verrichten van risicoanalyses, een werknemer een ongeschikt arbeidsmiddel te hebben laten gebruiken (de lift) en hetzelfde arbeidsmiddel niet buiten dienst te hebben gesteld zoals voorgeschreven door een keuringsrapport."

De zaak wordt ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent op 3 januari.