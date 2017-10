Gentse (59) faxt ene complottheorie na de andere naar Herman De Croo en NMBS mvdb

Een 59-jarige vrouw uit Gent, die honderden faxen met complottheorieën stuurde naar onder meer de NMBS en politicus Herman De Croo (Open Vld), wordt geïnterneerd. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De vrouw stuurde een stroom van faxberichten naar onder meer De Croo, de NMBS, het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate, advocaten en magistraten.

Dodenlijst

Ze is er onder meer van overtuigd dat de Chinese overheid haar in de gaten houdt met satellieten, en dat ze op de dodenlijst staat van de hoogste militaire instanties. Haar huis beschouwt ze als het hoofdkwartier van de NAVO.

De beklaagde was in 2012 al een eerste keer geïnterneerd. In februari dit jaar beval de rechtbank een nieuw psychiatrisch onderzoek van de vrouw, waarna de zaak uitgesteld werd. De rechtbank sprak deze morgen opnieuw de internering uit.

De motivering van de rechtbank werd niet voorgelezen omdat de partijen in de zaak niet aanwezig waren. Herman De Croo en de andere slachtoffers die klacht indienden, krijgen elk 500 euro schadevergoeding.