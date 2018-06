Gentse 16- en 17-jarigen mogen (officieuze) stem uitbrengen voor gemeenteraadsverkiezingen bvb

18 juni 2018

16u03

Vijfduizend Gentse minderjarigen zullen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een officiële oproepingsbrief krijgen om te gaan stemmen. "De stemmen zullen niet meetellen, maar we willen het experiment wel zo veel mogelijk laten lijken op echte verkiezingen", zegt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. De uitslag van de stembusgang voor jongeren wordt pas na de echte verkiezingen gecommuniceerd.

Gent reageert met het project op de vraag van enkele jongerenverenigingen. In mei 2017 besliste de Vlaamse regering om geen stemrecht vanaf 16 jaar toe te kennen. Het stadsbestuur mag de verkiezingen niet laten doorgaan in echte stemhokjes, maar de jongeren krijgen een persoonlijke oproepingsbrief en kunnen eenmalig online stemmen via een QR-code. Hun stem zal anoniem zijn.

Het project wil jongeren inzichten en vaardigheden bijbrengen rond democratie en burgerschap. Maar naast de verkiezing wordt er ook gepeild naar de noden en inhoudelijke prioriteiten van jongeren bij de volgende legislatuur. Om de neutraliteit te garanderen, coördineert het Onderwijscentrum Gent alle communicatie met betrekking tot dit project met de scholen, de leerkrachten en de leerlingen.

De jongeren zullen hun stem kunnen uitbrengen van 25 september tot 10 oktober 2018.