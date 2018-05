Gents stadsbestuur ontkent gesjoemel bij stadsontwikkelingsbedrijf kv

Bron: Belga 1 Sven Taeldeman, Gents schepen van Stadsontwikkeling (sp.a), zegt dat er geen strafrechtelijke feiten zijn gepleegd bij de aanbesteding van drie Gentse stadsontwikkelingsprojecten. Algemeen directeur Didier Nachtergaele van stadsontwikkelingsbedrijf SoGent stapte enkele dagen geleden naar de onderzoeksrechter in een zaak die al maanden aansleept. Maar het stadsbestuur ontkent de beschuldigingen van valsheid in geschrifte, favoritisme en gesjoemel binnen het stadsontwikkelingsbedrijf formeel.

Taeldeman verwijst naar een extern onderzoek dat het stadsbestuur vorig jaar heeft laten uitvoeren door advocatenkantoor De Wolf & Verheggen. Daaruit blijkt dat van strafrechtelijke feiten in de drie dossiers geen sprake is, maar wel van "onzorgvuldigheden", waartegen het stadsontwikkelingsbedrijf na enkele hervormingen beter gewapend moet zijn.

Het stadsbestuur belooft de volledige medewerking met de onderzoeksrechter. "We hebben het voorbije jaar een correct parcours gevolgd," zegt Taeldeman, "waarbij elke stap gebaseerd was op juridisch advies en met een mandaat van de Raad van Bestuur van SoGent."

Nachtergaele werd eind vorig jaar samen met een tweede lid van het driekoppig directiecomité van SoGent ontslagen na een aanhoudende ruzie over de aanbesteding van vastgoedprojecten. Hij verweet de andere directeur ervan de beoordeling van bepaalde bouwdossiers onrechtmatig te beïnvloeden. De voormalige directeur diende enkele dagen geleden klacht in tegen SoGent en neemt nu ook Taeldeman in het vizier omdat die bevriend zou zijn met de tweede directeur die ontslagen werd. "Ik heb tijdens mijn studies een jaar samen met hem les gevolgd en een adviseur op het kabinet is inderdaad goed met hem bevriend", zegt Taeldeman daarover. Na een finale verzoeningspoging werden beide directeuren enkele maanden nadat Taeldeman bij SoGent voorzitter was geworden, ontslagen.

Maar Vlaams minister Homans (N-VA) vernietigde vorige maand het ontslagbesluit voor Nachtergaele, die daarop naar de arbeidsrechtbank stapte. Taeldeman zal donderdag de Raad van Bestuur van SoGent vragen om naar de Raad van State te trekken om die beslissing ongedaan te maken.