Gents stadsbestuur onder vuur in boek over Ghelamco Arena: illegaal gebouwd, schepenen souperen belastinggeld op in loge Stad stiekem aandeelhouder van AA Gent

05u46 26 Wannes Nimmegeers Het Gentse stadsbestuur ligt onder vuur in een boek over de bouw van de Ghelamco Arena. Daaruit blijkt dat schepenen tijdens matchen van AA Gent met belastinggeld eten en drinken, dat de stad stiekem aandeelhouder is van de club en dat er zeer losjes is omgegaan met de wet tijdens de bouw van het stadion.

Volgens auteur Ignace Vandewalle had de stad Gent midden jaren 2000 de wet op de overheidsopdrachten moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen. Omdat meer dan de helft van het stadion gefinancierd werd met overheidsmiddelen, had men een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een faire kans kregen om het project in de wacht te slepen.

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) zegt dat Gent dat niet hoefde te doen omdat het een juridische constructie gebruikte waarin het niet de meerderheid van de aandelen had, maar Vandewalle betwist dat. "En verscheidene juridische experts geven mij gelijk", klinkt het.

Vandewalle ontdekte verder dat Gent over een gratis skybox beschikt en dat Gentse schepenen daar voor meer dan 5.000 euro drank en eten opsoupeerden. De rekening werd betaald met belastinggeld. Termont ontkent dat niet. "We hebben een gratis loge, maar die ligt wel in de minst gunstige positie in het stadion", zegt hij. Als klap op de vuurpijl blijkt dat de stad Gent in de zomer van 2016 in alle stilte aandeelhouder is geworden van AA Gent. "Om het financiële beleid te kunnen controleren", aldus Termont. Vandewalle vindt dat verontrustend: "Als de overheid aandeelhouder wordt van een voetbalclub is het hek van de dam."

