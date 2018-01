Gents schepen Christophe Peeters (Open Vld): "Ik zie niet in waar Bracke zo vreselijk van kan schrikken: hij was van alles op de hoogte" TT

De ochtend op Radio 1 dat "uiteraard alle facturen getraceerd kunnen worden". Christophe Peeters (Open Vld), Gents schepen van Financiën, ontkent de beschuldigingen van malversaties in het dossier van de Ghelamco-arena, waar de stad Gent een skybox ter beschikking heeft. Vandaag blijkt dat de etentjes in de loge veel meer hebben gekost dan de 5.000 euro waarvan sprake in het boek 'De illegale Ghelamco Arena'. Maar Peeters zei vanmorgen inop Radio 1 dat "uiteraard alle facturen getraceerd kunnen worden".

Volgens Peeters is iedereen die in de cvba Artevelde-Stadion is vertegenwoordigd, perfect op de hoogte van de gang van zaken, dus ook oppositiegemeenteraadslid Siegfried Bracke (N-VA), die er dit weekend opstapte. Bracke zei niets te weten van de onthullingen die in het boek 'De illegale Ghelamco Arena' gedaan worden, en gaf zijn ontslag. "Wat ik via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld, is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben", luidde het in zijn ontslagbrief.

Maar "als bestuurder heeft hij kennis van alles, dus zie ik niet goed in waar hij zo vreselijk van kan schrikken", aldus Peeters. "Alles is in alle openheid gespeeld in de gemeenteraad, met meerderheid en oppositie. (...) Het is merkwaardig dat Bracke zegt van niets te weten: de akte is ook door hem goedgekeurd. Daarin staat hoeveel AA Gent ons moet betalen en dat er 50 jaar lang een skybox ter beschikking staat van de stad. We ontvangen mensen en we zijn fier de Ghelamco te kunnen tonen, en we doen dat in stijl."



"Denkt men u echt dat een bank zou meestappen in een onwettig verhaal?"

"Wat denkt men nu eigenlijk? Dat een bank (sponsor VDK Spaarbank, red.) met opeenvolgende directiecomités gaat meestappen in een onwettig verhaal? Dat alle toezichthouders, met stresstesten op Europees niveau, het niet zouden merken als er iets onwettigs zou zijn gebeurd? Tony Van Parys, ex-minister van Justitie, heeft alles mee goedgekeurd. Het is niet dat wij geen juristen en fiscalisten geraadpleegd hebben."

Peeters bevestigde dat er voor meer dan 5.000 euro aan facturen zijn uitgeschreven zoals Het Laatste Nieuws vandaag schrijft, en dat sommige facturen verliepen via Fluxys of het AZ Jan Palfijn. "Maar uiteraard kunnen alle facturen getraceerd worden. En uiteindelijk zal Gent over 50 jaar 12,5 miljoen euro meer aan ons betalen. Het geld dat de belastingbetaler nu al gewonnen heeft is al meer dan een miljoen euro."

De Gentse schepen zegt vrijdag alles van naaldje tot draadje uit de doeken te zullen doen. "Dit is een zeer complex en ingewikkeld dossier dat je niet op een paar lijntjes uitgelegd krijgt. Men creëert graag een schandaalsfeertje. Vrijdag tonen wij alle documenten en zal blijken dat alles correct is verlopen. Blijkbaar heeft de auteur het niet de moeite gevonden om alle bronnen in te kijken. Wij gaan echter met feiten reageren op de verzinsels en halve waarheden."