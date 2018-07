Gents OCMW betaalt anticonceptie terug: "Hier los je geen generatiearmoede mee op" Plan van Gents OCMW om anticonceptie terug te betalen aan mensen in armoede stuit op kritiek Cathy Galle

06 juli 2018

18u32

Bron: De Morgen 0 Het Gentse OCMW gaat voortaan alle vormen van anticonceptie terugbetalen aan hun cliënten. Het plan doet wenkbrauwen fronsen. “Het is een denkfout dat je hiermee generatiearmoede aanpakt.”

Gentse OCMW-cliënten kunnen voortaan alle vormen van anticonceptie, zoals condooms, pessarium, staafje, maar ook morning-afterpil en sterilisatie, terugbetaald krijgen. Dat heeft de OCMW-raad deze week beslist, op voorstel van de Gentse N-VA. Volgens die partij is die terugbetaling een goeie manier om generatiearmoede tegen te gaan.

Hoewel de N-VA in Gent in de oppositie zit, ging OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) mee in het voorstel. "Er is een heel debat aan voorafgegaan in de gezondheidsraad en de wijkgezondheidscentra. Nu werd de prikpil al terugbetaald aan onze cliënten. De filosofie daarachter was dat een deel van onze cliënten soms moeite heeft om de gewone pil stipt in te nemen en dus beter af is met zo'n prikpil. Nu wordt de terugbetaling dus uitgebreid naar alle vormen van anticonceptie."

