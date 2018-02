Gentenaars trotseren winterkou voor Chinese nieuwjaarsparade TT

24 februari 2018

18u05

Bron: Belga 2 Honderden Gentenaars trotseerden deze namiddag de winterkou voor de Chinese nieuwjaarsparade die door de stad trok. Een eer die dit jaar Gent te beurt valt, na edities in Dinant en Brussel.

"We hebben een speciale band met China", zegt burgemeester Termont. "Er studeren aan de Gentse Universiteit wel 350 studenten en onderzoekers. Onze stad steunt het EU-China-project voor duurzame stadsontwikkeling. En Geely automobile is de eigenaar van Volvo Car Gent."

Na de toespraak van Termont nam ook de Chinese ambassadeur in België het woord. "Ik wil burgemeester Termont en de stad Gent bedanken om gaststad te zijn van de Chinese nieuwjaarsparade. Ik ben blij te zien dat Chinese verenigingen en de inwoners van Gent genieten van het Chinese Nieuwjaar."

Daarop trok vanuit de Stadshal een kleurrijke parade met enkele honderden artiesten van Gentse en Chinese verenigingen door de straten van Gent,. Traditionele draken trokken de aandacht, begeleid door Chinese instrumenten. Maar ook Vlaamse fanfares namen deel aan de parade.

De overgang van oud naar nieuw wordt door de Chinese gemeenschappen overal ter wereld gevierd. Bij ons is de 'Chinese New Year Parade' georganiseerd door Chinese verenigingen in België, in samenwerking met de Chinese ambassade en de stad Gent.