Gent wil uitstoot wagenpark met 40 procent verminderen tegen 2030 Redactie

07u31

Bron: Belga 0 Vollaert Gent zal de uitstoot van zijn wagenpark tegen 2030 verminderen met 40 procent ten opzichte van 2007. Dat staat in het nieuwe Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen dat vanaf volgend jaar van kracht is. De doelstelling moet gehaald worden door het wagenpark te vernieuwen en overbodige ritten te schrappen.

Het plan omvat de 9 schoolbussen, 46 vrachtwagens, 278 bestelwagens en 178 personenwagens die de stad in haar bezit heeft. Die worden tijdens de diensturen gebruikt door administratieve ambtenaren en uitvoerende diensten als de groendienst, dienst wegenwerken of feestelijkheden. De 511 dienstvoertuigen, voornamelijk op diesel, leggen in totaal zo'n 4,5 miljoen kilometer per jaar af.

Ook de voertuigen van het OCMW worden onder het plan gebracht. Het gaat niet om woon-werkverkeer, daarvoor had de stad al een vervoerplan.

Dieselvrij

Vanaf volgend jaar koopt de stad Gent enkel nog elektrische en hybride voertuigen aan, tenzij dat technisch niet mogelijk is zoals bij zware vrachtwagens. Dat moet de vloot van personenwagens en bestelwagens dieselvrij maken tegen 2024. Auto's zullen ook niet langer systematisch vervangen worden en de stad onderzoekt hoe ze personenvoertuigen na de werkuren kan inschakelen in autodeeldiensten, zodat ook inwoners er gebruik van kunnen maken.

Gent stelt ook een coach aan die het nut van dienstverplaatsingen zal nagaan en ambtenaren zal aansporen om voor alternatieven als de fiets of openbaar vervoer te kiezen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel het plan precies zal kosten. De aankoopprijs van elektrische en hybride voertuigen is hoger, maar de lagere gebruikskosten bieden een tegengewicht en het aantal kilometers moet tegen 2030 met 40 procent naar omlaag. Het stadsbestuur engageert zich alvast om de middelen voor het plan vrij te maken. Als de oefening slaagt zal Gent de dienstverplaatsingen klimaatneutraal organiseren tegen 2050.