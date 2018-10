Gent: Watteeuw wil vervolg van paarsgroen, maar onderhandelt met vier TT

26 oktober 2018

16u16

Bron: Belga 0 In Gent wil onderhandelaar Filip Watteeuw (sp.a/Groen) liefst een vervolg van het huidige paarsgroene bestuur met sp.a, Groen en Open Vld. Maar na een korte ontmoeting met Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq is besloten om volgende week inhoudelijke gesprekken op te starten met vier partijen, dus ook met CD&V.

Open VLD en CD&V hadden zich eerder aan mekaar vastgeklikt en geven aan tevreden te zijn dat die gesprekken over een vierkoppige coalitie dinsdag kunnen starten. Over de burgemeesterssjerp is nog geen beslissing gevallen.

Bijna twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Gent nog geen nieuwe coalitie. De onderhandelingen lagen de voorbije dagen stil. Dinsdag besloot een algemene ledenvergadering bij de Gentse sp.a om het kartel met Groen te steunen, ondanks de interne machtsverschuiving in het voordeel van Groen.

CD&V en Open Vld werkten de voorbije dagen ook inhoudelijk aan een 'gemeenschappelijk project'. Volgende week dinsdag zullen de eerste inhoudelijke onderhandelingen van start gaan. In Gent claimen zowel Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq als Groen-kopstuk Filip Watteeuw het burgemeesterschap.