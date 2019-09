Gent vreest miljoenenverlies in Ghelamco Arena Nieuw stadsbestuur maakt zich zorgen over financiële erfenis in omstreden stadiondossier Jeroen Bossaert

10 september 2019

11u17

Bron: eigen berichtgeving 162 Er vallen lijken uit de kast in de Ghelamco Arena. Het nieuwe stadsbestuur ontdekte dat er in een vennootschap die het stadion beheert 3,3 miljoen euro verlies is gemaakt en eist uitleg van de vorige schepenen. “Het is volstrekt onduidelijk waar die verliezen vandaan komen en hoe we dat zullen moeten opvangen.”

Sportief mogen ze in Gent dan wel al veel plezier beleefd hebben aan de Ghelamco Arena, op politiek vlak is het stadion een kwelduivel. Het nieuwe stadsbestuur zit met de handen in het haar nu blijkt dat de nv Buffalo, een vennootschap die het stadion moest beheren en recent ontbonden werd, een verlies van 3,3 miljoen euro achterlaat. Dat brengt mogelijk de boekhouding van het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (SoGent) in de problemen. De situatie is zo ernstig, dat er een aangetekende brief is gestuurd naar voormalige schepenen Christophe Peeters (Open VLD) en Resul Tapmaz (sp.a) waarin om uitleg gevraagd wordt. Peeters en Tapmaz waren tot voor kort respectievelijk gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de cvba Arteveldestadion, de vennootschap die verbonden was met de nv Buffalo. In de brief - die deze krant kon inkijken - wordt volledige transparantie gevraagd over de opgebouwde verliezen sinds de opening van de Ghelamco Arena. “Want daar hebben we geen klaarheid over”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) die de brief heeft opgesteld.

Geen opheldering

“Wanneer ik als voorzitter van SoGent vaststel dat één van onze dochtervennootschappen zo’n fors verlies boekt, dan moet ik weten waar dat vandaan komt en of dat zal wegen op het budget van SoGent, lees: de stad.” Souguir werd voor de zomervakantie al uitgenodigd door een delegatie van de cvba Arteveldestadion, maar kreeg daar naar eigen zeggen geen opheldering over waar het verlies exact vandaan komt. “Ik heb hen toen drie zaken gevraagd. Ten eerste om alles duidelijk op papier te zetten, ten tweede om de bedrijfsrevisoren van SoGent en de cvba samen te brengen en ten derde om eind september uitleg te komen geven aan de voltallige raad van bestuur van SoGent.”

Nog meer lijken?

Maar er is meer. Want in de brief wordt niet alleen uitleg gevraagd over het grote verlies in de boeken, er is ook bezorgdheid over een andere transactie. Zo zou de nv Buffalo eind vorig jaar een parking overgeheveld hebben naar de cvba Arteveldestadion voor een waarde die bijna vier keer lager ligt dan wat enkele jaren geleden publiekelijk was meegedeeld. In de brief wordt gesproken over een potentieel waardeverlies voor de stad van 800.000 euro. “Het is ook daar erg onduidelijk hoe de vork aan de steel zit”, zegt Souguir. Het is sowieso vreemd dat het Gentse stadsbestuur via een aangetekend schrijven opheldering moet vragen over de financiële toestand van een vennootschap waar ze zelf jarenlang de dienst heeft uitgemaakt. Iemand als schepen Filip Watteeuw (Groen) was bijvoorbeeld jarenlang bestuurder bij cvba Artevelstadion en is er vandaag zelfs voorzitter.

Toch blijkt nu dat men bij de stad Gent geen zicht heeft op de financiële situatie in de Ghelamco Arena. Het vorige bestuur heeft daar nooit een punt van gemaakt, maar het nieuwe stadsbestuur wil vermijden dat de financiële erfenis in haar gezicht ontploft. In de brief aan Peeters en Tapmaz wordt nu expliciet gesteld dat de volledige boekhouding van de cvba overgedragen moet worden. “Van al onze dochtervennootschappen is de boekhouding terug te vinden bij SoGent, behalve bij deze dochter. Dat is opmerkelijk”, zegt Souguir.

Niks aan de hand

Volgens Christophe Peeters, voormalig schepen van Financiën en huidig gedelegeerd bestuurder van cvba Arteveldestadion, hoeft het nieuwe stadsbestuur in Gent zich geen zorgen te maken. “Het klopt dat er vandaag een verlies is van meer dan 3 miljoen euro, maar het is nog niet zeker of SoGent die miljoenen effectief zal moeten inbrengen als waardevermindering. Daarover discussiëren de revisoren nog.” Volgens Peeters is het verlies quasi volledig toe te schrijven aan kosten die gemaakt zijn vóór de bouw van het stadion. “Het gaat om studiekosten en kosten voor afbraakwerken.” Het is echter onduidelijk of het vorige stadsbestuur ooit officieel beslist heeft dat die kosten gedragen zouden worden door de stad en niet door Ghelamco of AA Gent.

Peeters sust echter. “Op lange termijn zal er in de cvba forse winst gemaakt worden, die zal het huidige verlies ruimschoots compenseren. Er zal 30 miljoen euro in kas zitten na 50 jaar. In de cvba is er bovendien ook geen probleem met de cahsflow, er zal dus zeker geen geld bijgestort moeten worden.” Dat eind vorig jaar een parking is overgeheveld aan een forse minderwaarde dan wat eerder was verklaard, doet Peeters af als irrelevant. “Dat is een louter theoretische discussie.” Op de vraag waarom de boekhouding al die jaren apart is gehouden en niet op de hoofdzetel van SoGent beschikbaar is, antwoordt Peeters kregelig. “Dat is mijn probleem niet meer, want ik ben geen schepen of bestuurder bij SoGent. Als zij die boekhouding willen overnemen, dan moeten ze dat maar overeenkomen met de andere aandeelhouders (AA Gent en Ghelamco, nvdr.). Mij zal het een rotzorg wezen.”

Politieke hoogspanning

De nieuwe ontwikkelingen rond de Ghelamco Arena zorgen voor hoogspanning in de Gentse politiek. Het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) luidde eind vorig jaar nog een nieuwe, politieke cultuur in met transparantie als hoogste goed. Zolang er lijken uit de kast vallen, is dat niet evident. Wat deze zaak nog een extra politieke dimensie geeft, is dat de twee hoofdrolspelers eind vorig jaar een bitse strijd uitvochten om een schepenambt. Dat Christophe Peeters opzij geschoven werd voor Sami Souguir ontketende een oorlog bij de Gentse liberalen. Uitgerekend Souguir is nu de schepen die Peeters dwingt om uitleg te komen geven over de onduidelijke financiële situatie in de Ghelamco Arena. In diezelfde periode opende het Gentse parket overigens een onderzoek naar de cvba Artevelstadion. Er werden toen huiszoekingen uitgevoerd in het voetbalstadion en tal van financiële documenten werden in beslag genomen. Dat gerechtelijk onderzoek loopt nog steeds.